رضا عبد العال : اللي الأهلي عايزه هيتم تنفيذه واللي مش عاجبه يشرب من البحر

الشارقة - اميمة ياسر - وقعت مشادة كلامية بين رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق ومحمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، حول عقوبة إيقاف كهربا الصادرة من لجنة الانضباط والتي تلزم بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب هتافه الغير لائق مع الجماهير بعد مباراة القمة.

وصرح رضا عبدالعال خلال برنامج (البريمو):" اتحاد الكرة لا يطبق المساواة بين جميع الأندية، وتهديدات الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر في الإمارات مجرد نوع من الضغط للإسراع بتطبيق العقوبة على اللاعب".

ورد محمود أبوالدهب قائلا:" الأهلي ليس طرفا في عقوبة لجنة الانضباط بإيقاف كهربا كما أن اللاعب من الأساس لم يخطئ في حق نادي الزمالك، اللاعب هتف مع جماهير الأهلي بتأكيده أن عقده صحيح قبل أن يقاطعه رضا عبدالعال ليقول :" ياضلالي بلاش تحول الحق لباطل، وتنكر هتاف كهربا الغير لائق لنادي الزمالك".

وأكمل عبدالعال:" الأهلي أقوى حاجة في الرياضة بمصر واللي هو عايزه هيتم تنفيذه واللي مش عاجبه يشرب من البحر، مجلس إدارة الأهلي يحاول إيجاد ثغرة للدفاع عن اللاعب وتعطيل تنفيذ العقوبة وتخفيضها في النهاية إلى مباراتين وهو ما حدث بدعوى بطلان لجنة الانضباط".

من جانبه قال أبو الدهب ردا على رضا عبدالعال:" لو الزمالك دكر ينسحب من الدوري والموسم كله انما نغمة الانسحاب من مباراة السوبر خوفا من كهربا أمر لا يصدق".

وتقام مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.