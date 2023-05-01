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عبد الرحمن مجدى يغيب عن مران الإسماعيلى بسبب آلام الضامة

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القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الدكتور مجدى باز، إجراء أشعة على العضلة الضامة لعبد الرحمن مجدى، جناح الفريق الأول، بسبب شعور اللاعب بإجهاد بالعضلة خلال فترة الراحة التى أعقبت مباراة المصرى بكأس رابطة الأندية.

 

ويغيب عبد الرحمن مجدى  عن مران الاسماعيلى  اليوم الإثنين حتى الاطمئنان على حالته ومدى جاهزيته خوفا من اصابة وتفاقمها .

 

وينتظر الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حمزة الجمل المدير الفنى نتيجة الأشعة لتحديد موعد مشاركة اللاعب فى تدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

 

تمسك مسئولو النادى الإسماعيلى باستمرار حمزة الجمل فى منصبه رغم وداع بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

 

ويرى مسئولو الإسماعيلى أن حمزة الجمل يقوم بدوره على الوجه الأكمل، وأن الدراويش واجه تعنتا تحكيميا خلال مباراة المصرى تسبب فى خسارة اللقاء، مؤكدين رغبتهم في استمرار المدرب فى منصبه لاستكمال مسيرة تصحيح مسار الدراويش ببطولة الدوري الممتاز .

 

وأصدر النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً عقب وداعه بطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام المصري البورسعيدى قال فيه، "بعدما تم إسقاطه بفعل فاعل، يتقدم نادى الإسماعيلي بشكوى رسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري البورسعيدي والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين فى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور فى صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي ، حيث أصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة اغمض حكم المباراة عينيه عنها ولم يكلف نفسه عناء مراجعة الفار، كما أصيب اللاعبان المحمدى ومجدى بجروح خطيرة ، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم المهزوزة التى منحت المنافس فرصة للاستمرار فى اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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