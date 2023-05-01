شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يغيب عن مران الإسماعيلى بسبب آلام الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الدكتور مجدى باز، إجراء أشعة على العضلة الضامة لعبد الرحمن مجدى، جناح الفريق الأول، بسبب شعور اللاعب بإجهاد بالعضلة خلال فترة الراحة التى أعقبت مباراة المصرى بكأس رابطة الأندية.

ويغيب عبد الرحمن مجدى عن مران الاسماعيلى اليوم الإثنين حتى الاطمئنان على حالته ومدى جاهزيته خوفا من اصابة وتفاقمها .

وينتظر الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حمزة الجمل المدير الفنى نتيجة الأشعة لتحديد موعد مشاركة اللاعب فى تدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.