شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى وحمدى فتحى فى التشكيل المثالى لإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمد هانى وحمدى فتحى، لاعبا النادى الأهلى، فى التشكيل المثالى لمواجهات إياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمى لدورى أبطال أفريقيا عبر موقع "تويتر" صورة للتشكيل المثالى لإياب ربع النهائى وعلق عليه، "الوداد 3، الأهلي 2، الترجى 2،ماميلودي صنداونز 2، الرجاء 1، شبيبة القبائل 1.. تشكيل إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا!".

ونجح النادي الأهلي في حصد تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الإياب بدور الثمانية، والتي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.