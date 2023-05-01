شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: لا يوجد تنافسية فى حراسة المرمى.. و"الحضرى" ليس قاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً، أن مركز حراسة المرمى يتميز بمواصفات معينة تجعله مختلفاً عن غيره من مراكز اللاعبين على المستطيل الأخضر.

وقال طارق سليمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "لا يوجد شىء يسمى تنافسية فى حراسة المرمى فى كل الأندية، دائما هناك حارس أساسى مميز وآخر احتياطي، فى ريال مدريد يوجد كورتوا ولا نعرف الحارس الاحتياطي، وكذلك أليسون فى ليفربول ولوريس فى توتنهام".

وأضاف مدرب المقاولون العرب، "إذا كان هذا الأمر سيطبق وحدث مع الحضرى من قبل عندما كان حارساً للأهلي، فلا يعني بالضرورة أنها قاعدة".

وبدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد ذلك جاء ترشيحه للعمل مع حسام البدري خلال تجربته مع المريخ السوداني، وكان ترشيحه من خلال محمد رمضان نجم الأهلي السابق وعماد النحاس مدافع الفريق الأسبق الذي قام بترشيحه لحسام البدري بعد اعتذار أحمد ناجي عن العمل معه في السودان، وبالفعل انضم لجهاز البدري في المريخ السوداني وحقق معه بطولة الدوري السوداني للمريخ الذي عاد لحصد البطولة بعد عدة أعوام من هيمنة فريق الهلال السوداني على الدوري.

مؤخرا، قاد طارق سليمان تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي في جهاز شوقى غريب، وتم تكليفه بمهمة مؤقتة مع المنتخب الأول في بطولة الأمم الأفريقية 2021، قبل أن يستقر فى الجهاز الفني بالمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، وخلال مسيرته التدريبية توج طارق سليمان بـ15 لقباً مع النادي الأهلي.