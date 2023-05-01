شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يضم 24 لاعباً لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه التى ستخوض لقاء سموحة غدا، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد المحلة غدا الثلاثاء فى السابعة مساءً.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى .. محمود رضا ، عمرو شعبان ، محمود الحضري ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوي ، طارق سامي ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، هاني عادل ، معاذ الحناوي ، مصطفي العش .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، أحمد الجعيدي ، إبراهيم عايش ، أحمد النادري ، مصطفي أسامه " ديشا " .

الهجوم .. كريم مصطفي ، حازم مرسي ، تشارليز ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " ، جبريال أوريك .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.