7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 1 / 5 / 2023

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار رياضية شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 1 / 5 / 2023، فى مقدمتها، تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022

تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023 مباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية .

الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر

طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الزمالك فى السوبر المحلى بأى صورة، فى محاولة لفرض حظر إعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

طبيب الأهلى يفحص أليو ديانج ومحمد شريف اليوم قبل موقعة السوبر يخضع الثنائى أليو ديانج ومحمد شريف، لاعبا النادى الأهلى، للفحص الطبي بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للوقوف على حجم الإصابة التى يعانى منها اللاعبان قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى الجمعة المقبل.

عودة رباعى المنتخب الأولمبى لتدريبات الزمالك اليوم استعدادا للسوبر ينتظم الرباعى حسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وحاتم محمد "سكر"، ومحمد حسام "بيسو"، فى التدريبات الجماعية لنادى الزمالك اليوم، بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية. تضاؤل فرص لحاق محمد عبد الشافى بقائمة الزمالك فى مباراة السوبر تضاءلت فرص لحاق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقائمة فريقه استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى، والمحدد لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

الإسماعيلى يتمسك باستمرار حمزة الجمل لمواصلة تصحيح المسار تمسك مسئولو النادى الإسماعيلى باستمرار حمزة الجمل فى منصبه رغم وداع بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.