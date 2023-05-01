اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 1 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار رياضية شهدتها المصرية اليوم الاثنين 1 / 5 / 2023، فى مقدمتها، تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022 

تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023 مباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية . 

 

تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022

الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر

طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الزمالك فى السوبر المحلى بأى صورة، فى محاولة لفرض حظر إعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

 

الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر

 

طبيب الأهلى يفحص أليو ديانج ومحمد شريف اليوم قبل موقعة السوبر

 

يخضع الثنائى أليو ديانج ومحمد شريف، لاعبا النادى الأهلى، للفحص الطبي بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للوقوف على حجم الإصابة التى يعانى منها اللاعبان قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى الجمعة المقبل.

 

طبيب الأهلى يفحص أليو ديانج ومحمد شريف اليوم قبل موقعة السوبر

عودة رباعى المنتخب الأولمبى لتدريبات الزمالك اليوم استعدادا للسوبر

ينتظم الرباعى حسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وحاتم محمد "سكر"، ومحمد حسام "بيسو"، فى التدريبات الجماعية لنادى الزمالك اليوم، بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية.

عودة رباعى المنتخب الأولمبى لتدريبات الزمالك اليوم استعدادا للسوبر

تضاؤل فرص لحاق محمد عبد الشافى بقائمة الزمالك فى مباراة السوبر

تضاءلت فرص لحاق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقائمة فريقه استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى، والمحدد لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

تضاؤل فرص لحاق محمد عبد الشافى بقائمة الزمالك فى مباراة السوبر

 

الإسماعيلى يتمسك باستمرار حمزة الجمل لمواصلة تصحيح المسار

 

تمسك مسئولو النادى الإسماعيلى باستمرار حمزة الجمل فى منصبه رغم وداع بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

 

الإسماعيلى يتمسك باستمرار حمزة الجمل لمواصلة تصحيح المسار

حسام حسن يطالب إدارة المصرى بسرعة التجديد لإيميكا وجريندو قبل نهاية الموسم

طالب الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، مجلس إدارة النادي البورسعيدي بسرعة إنهاء ملف تجديد عقدى محمد جريندو وإيزي إيميكا، قبل نهاية الموسم الجارى، نظراً لحاجة الفريق لخدمات كلا اللاعبين.

 

حسام حسن يطالب إدارة المصرى بسرعة التجديد لإيميكا وجريندو قبل نهاية الموسم

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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