شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى والزمالك لمباراة السوبر المحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر
س: متى يتوجه الأهلى والزمالك للإمارات؟
ج: يطير فريقا الأهلى والزمالك غداً الثلاثاء إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل.
س: ولماذا يشارك الأهلى والزمالك فى السوبر؟
ج: يشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك الزمالك باعتباره بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.
س: كيف يستعد الأهلى والزمالك للسوبر؟
ج: يخوض الفريقان تدريباتهما اليوم بالقاهرة، قبل التوجه غداً إلى الإمارات وينهيان الاستعداد للمباراة مساء الخميس في نفس موعد اللقاء.
س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر المحلى؟
ج: أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.
س: من هو بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر؟
ج: يحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.
س: ماهو موعد مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى؟
ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.
س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد؟
ج: هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادى الزمالك بركلات الترجيح.
س: وما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك؟
ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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