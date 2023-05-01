كيف يستعد الأهلى والزمالك لمباراة السوبر المحلى؟

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القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى، وتترقب جماهير الكرة المصرية نتيجة هذه المباراة التى تقام الجمعة المقبل فى الإمارات، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات الفريقين لهذه المباراة..

س: متى يتوجه الأهلى والزمالك للإمارات؟

ج: يطير فريقا الأهلى والزمالك غداً الثلاثاء إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل.

س: ولماذا يشارك الأهلى والزمالك فى السوبر؟

ج: يشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك الزمالك باعتباره بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

س: كيف يستعد الأهلى والزمالك للسوبر؟

ج: يخوض الفريقان تدريباتهما اليوم بالقاهرة، قبل التوجه غداً إلى الإمارات وينهيان الاستعداد للمباراة مساء الخميس في نفس موعد اللقاء.

س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر المحلى؟

ج: أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر؟

ج: يحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

س: ماهو موعد مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المحلى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

س: كم مرة أقيمت مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد؟

ج: هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادى الزمالك بركلات الترجيح.

س: وما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.