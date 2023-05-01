الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الزمالك فى السوبر المحلى بأى صورة، فى محاولة لفرض حظر إعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كل الجوانب التى تحيط بالمباراة، بعيداً عن أرض الملعب، مشدداً على صعوبة مواجهة الزمالك فى ظل رغبة الفريقين لحصد الكأس واعتلاء منصة التتويج باللقب.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وعاد الأهلي إلى القاهرة أمس، الأحد، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأحمر سلبياً مع الرجاء بالمغرب ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

كما تأهل الترجي للدور نصف النهائي بعدما تخطى شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتصر الفريق التونسي في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة التي أقيمت مساء السبت بهدف لكل فريق، ليحسم الفريق التونسي بطاقة العبور.

من المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي أحد يومي 11 و12 مايو الجاري في مواجهة الذهاب بتونس، على أن يستضيف الأهلي نظيره التونسي بالقاهرة أحد يومي 19 و20 مايو فى مواجهة الإياب.