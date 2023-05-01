شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023، لمباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية، عن مواجهة مرتقبة للنادي الأهلي مع منتخب السويس فى دور الـ 32 من البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر وذلك بعد تتويجه باللقب عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

دور الـ 32

- الأهلي ومنتخب السويس

دور الـ 16 فى حال تأهل الأهلي

الأهلي مع الفائز من (الداخلية وأسوان)

دور الـ 8 فى حال تأهل الأهلي

الأهلي مع الفائز من مواجهتي

- المصري وبترول أسيوط

- حرس الحدود وغزل المحلة

دور الـ 4 في حال تأهل الأهلي

الأهلي مع المتأهل من مواجهات

- الإسماعيلي والنجوم

- سموحة و ألو إيجيبت

- إنبي و لافيينا

- فيوتشر و طلائع الأسطول