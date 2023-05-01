شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ذهبيات لأحمد فخري في البطولة العربية للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد فخرى لاعب المنتخب المصرى للقوس والسهم عددا كبيرا من الميداليات فى آخر ثلاث بطولات عربية شارك خلالها مع مع المنتخب فى الفترة الماضية.

وتوج أحمد بذهبية القوس المركب البطولة العربية التى أقيمت فى تونس عام 2019، كما حصد الميدالية الذهبية أيضا فى البطولة العربية داخل الصالات التى أقيمت فى العراق مطلع العام الحالي.

ونجح أحمد فخرى فى تحقيق 4 ميداليات ذهبية فى منافسات القوس المركب فى البطولة العربية الثانية عشرة التى أختتمت منافساتها مؤخرا بتونس، بخلاف الفوز بذهبية المختلط للقوس المركب برفقة زميلته نانسى الجبيلي.

وساهمت الميداليات الذهبية التى حصدها فخرى فى تتويج المنتخب بالبطولة، خاصة وأن منتخب مصر حصد 16 ميدالية ذهبية فى حين حصدت بعثة منتخب قطر صاحبة المرز الثانى 5 ذهبيات، بينما حصدت بعثة منتخب الإمارات التى جاءت فى المركز الثالث 4 ذهبيات.

وكانت بعثة المنتخب المصرى للقوس والسهم حصدت المركز الأول ودرع البطولة العربية الثانية عشرة التى أقيمت فى تونس واختتمت منافساتها اليوم الأحد.

وفازت بعثة المنتخب بـ 27 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ذهبية و3 فضيات و8 برونزيات لتحتل صدارة ترتيب المنتخبات المشاركة.