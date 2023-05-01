شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعد لمواجهة فاركو دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة فاركو في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، بعدما حسم أبناء علي ماهر تأهلهم إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد تخطي حرس الحدود أمس، الأحد، في ربع النهائي بهدف نظيف، ليواصل فيوتشر الدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

ورفض علي ماهر، مدرب فيوتشر، منح لاعبيه راحة قبل مواجهة فاركو لضيق الوقت، ويستعد فيوتشر لمواجهة فاركو الخميس المقبل، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض 25 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.