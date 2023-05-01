شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر تحافظ على الصدارة للأسبوع الـ57 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في الأول من مايو الجاري، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 57 على التوالى، وذلك بعدما أكملت عاماً فى الصدارة فى الأول من أبريل الماضى.

وواصل البيروفي دييجو إلياس حفاظه على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد حصده وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش.

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

نوران جوهر (المركز الأول)

نور الشربيني (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

روان العربي (المركز العاشر)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، تقدمت الانجليزية جورجينا كيندي مركزين لتحتل التصنيف الثامن، وتراجعت الإنجليزية سارة جان بيريإلى المركز التاسع، روان العربي للمركز العاشر.

كما استمر الإنجليزي محمد الشوربجي فى المركز الثاني، ومصطفى عسل فى المركز الثالث لغيابه عن المشاركة فى البطولات، وعلى فرج في التصنيف الرابع بعد تتويجه ببطولة بريطانيا للاسكواش.

وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

مصطفى عسل (المركز الثالث)

علي فرج (المركز الرابع)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

طارق مؤمن (المركز السابع)

مازن هشام (المركز التاسع)

بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

البيروفي دييجو إلياس في المركز الأول، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثاني، مصطفى عسل في المركز الثالث وتقدم علي فرج إلى المركز الرابع بعد تتويجه ببطولة بريطانيا، تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.