شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك باستمرار حمزة الجمل لمواصلة تصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو النادى الإسماعيلى باستمرار حمزة الجمل فى منصبه رغم وداع بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

ويرى مسئولو الإسماعيلى أن حمزة الجمل يقوم بدوره على الوجه الأكمل، وأن الدراويش واجه تعنتا تحكيميا خلال مباراة المصرى تسبب فى خسارة اللقاء، مؤكدين رغبتهم في استمرار المدرب فى منصبه لاستكمال مسيرة تصحيح مسار الدراويش ببطولة الدوري الممتاز .

وأصدر النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً عقب وداعه بطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام المصري البورسعيدى قال فيه، "بعدما تم إسقاطه بفعل فاعل، يتقدم نادى الإسماعيلي بشكوى رسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري البورسعيدي والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين فى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور فى صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي ، حيث أصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة اغمض حكم المباراة عينيه عنها ولم يكلف نفسه عناء مراجعة الفار، كما أصيب اللاعبان المحمدى ومجدى بجروح خطيرة ، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم المهزوزة التى منحت المنافس فرصة للاستمرار فى اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية.

وخسر الإسماعيلي من المصري فى أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية وذلك بسبب حكم المباراة ويطالب الإسماعيلي فى شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة ، خاصة وان الاخطاء التحكيمية كانت جسيمة تسببت فى خروجه غير المستحق من كأس الرابطة التى كان أبرز المرشحين للفوز بها.. ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لأصحابة.

في سياق آخر، يخوض فريق الكرة الأول بالإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، اليوم الإثنين، مباراة ودية أمام فريق الشرقية، ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي للقاء بيراميدز والمقرر له 9 مايو الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن حمزة الجمل، المدير الفني، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة في أعقاب مواجهة المصري البورسعيدي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.