شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق محمد عبد الشافى بقائمة الزمالك فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقائمة فريقه استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى، والمحدد لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

ويعانى محمد عبد الشافى من إصابة فى الركبة خلال الفترة الماضية، أدت لغيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية، ويخضع حاليا لجلسات علاجية على هامش التدريبات الجماعية.

ويؤدى محمد عبد الشافي جلسات علاجية بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة اليوم، بعدما استأنف الفريق تدريباته أمس السبت، عقب حصول اللاعبين على راحة يوم الجمعة.

فى سياق متصل، يراهن الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على الشباب قبل مواجهة الأهلى فى السوبر، وظهر ذلك من خلال اعتماده على المواهب الصاعدة فى الفريق الأبيض.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر مواليد 2003، ويأتي ذلك، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.