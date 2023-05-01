شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى المقاولون ينتظم فى التدريبات بعد العودة من معسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم رباعي المقاولون العرب "محمد أحمد سيحا، وعمر فايد، وأحمد عاطف قطة، وأحمد فوزى" فى مران الفريق بالجبل الأخضر، بعد الانتهاء من مهمتهم مع المنتخب الأولمبي خلال مواجهة الكونغو الودية، والتى فاز خلالها الفراعنة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم أمس، باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، قد انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام نادي الزمالك بهدفين لمثلهما لينتزع ذئاب الجبل نقكة ثمينة من الفريق الأبيض.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

ويخوض فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، 3 مواجهات قوية في شهر مايو الجاري، تبدأ بمواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي في الرابع من مايو، ثم مواجهة حرس الحدود يوم 17 مايو، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر يلتقي فريق المقاولون مع طلائع الجيش.