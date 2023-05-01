شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب الرسمى لمنافسات التراب فى كأس العالم لرماية الخرطوش بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التدريب الرسمى منافسات التِراب، التى تُقام فى مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجارى وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن التدريبات اليوم تشهد قوة كبيرة، سواء على مستوى الرجال والسيدات، مؤكداً أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول، وهذا ينعكس على قوة المنافسة فى البطولة.

وأضاف حسني، لدينا أبطال مصريين وعرب متميزين فى التِراب وسينافسون على المراكز الأولي، وستكون المنافسات قوية بين الجميع.

وأشاد حسني بنجاح البطولة، وهذا ما وصل من ردود أفعال الوفود وممثلى الاتحاد الدولي والدول المُشاركة، وأن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.