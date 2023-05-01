سداسي الأهلي يشارك مع منتخب براعم القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك سداسي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد عام ٢٠٠٩ : محمد عماد وسيف الدين تامر وسيف كريم وحذيفة محمد عبد الحميد وعمر عبد الرحيم ومحمد أيمن مع منتخب خلال فعاليات بطولة طوكيو الدولية لمنتخبات عواصم العالم التي تستضيف دولة اليابان فعالياتها.

ويتولى أحمد عبد الظاهر المدير الفني لفريق البراعم بالأهلي مواليد ٢٠٠٩، القيادة الفنية لمنتخب القاهرة خلال بطولة طوكيو الدولية.

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وعلى صعيد كرة القدم يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات فعاليات بطولة كأس السوبر المحلي المصري بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل 5 مايو الجاري

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية ، وقنوات أبو ظبي الرياضية.

ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس مصر عن الموسم 2021 - 2022 ، بعد تتويجه الأخير على حساب بيراميدز بالفوز بثنائية مقابل هدف ، بينما يخوض فريق الزمالك اللقاء بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز عن الموسم الأخير وهو الدرع رقم 14 في تاريخه.

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