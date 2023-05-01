اليوم .. قرعة دور الـ 32 لكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية بمختلف ألوانها موعد إنطلاق مراسم سحب قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 22/2023، والتي تقام بمقر إتحاد الكرة المصري.

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موعد سحب قرعة كأس مصر لدور الـ32

من المقرر أن تنطلق مراسم سحب قرعة بطولة كأس مصر ظهر اليوم الإثنين، في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتُذاع مراسم قرعة بطولة كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورت.

ومن المنتظر أن تُقام مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، فى الفترة من 6 إلى 12 مايو

الجاري.

ويقام دور الـ32 من بطولة كأس مصر بمشاركة أندية الدوري الممتاز وعددهم 18 ناديًا، بجانب 14 ناديًا من الأقسام الأخرى.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية، كما أنه الأكثر تتويجا بالكأس بعدد 28 لقبا.

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