حفل افتتاح عالمي للاعبى الأولمبياد الخاص ببرلين بحضور الرئيس الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية ال15 للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة الالمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو القادم والتي تشهد مشاركة 170 دولة بينهم 20 دولة عربية ، ملامح حفل افتتاح الالعاب والذى يفتتحها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير راعى الالعاب و يقام على الملعب الأولمبي ببرلين.

وهو الملعب الرئيسي لنادي هيرتا برلين، تم افتتاحه سنة 1936 وكان آخر تجديد له سنة 2004 استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2006 والتي استضافتها ألمانيا. وتبلغ سعته 74,475 متفرج.

وسوف تفتح الأبواب من الساعة 6 مساءً ، وتبدأ الاحتفالات الساعة 8 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:30 مساءً، وأن الاغنية الرسمية للألعاب تحمل عنوان "هل أنت مستعد "يقدمها ثنائي البوب الراب النرويجي مادكون، والذى يتكون من تشاوي بقوى ويوسف ولد مريم واللذان يقدمان مزيجًا من موسيقى الهيب هوب والريغي والبوب، ةيمثلان موقفًا إيجابيًا تجاه الحياة وإيقاعات نشطة وألحانًا مثيرة بالإضافة الى مشاركة أكثر من 300 فنانا وفنانة بالرقص معهم.

وقامت جمعية الرقص الألمانية دويتشر تانزفيرباند ، بالتدرب على تصميم

الرقصات خصيصًا للألعاب، حيث سيشارك في تلك الرقصات ما يقرب من 700 راقص في حفل الافتتاح.

ويشارك في حفل الافتتاح مجموعه برلين و هي موجة أمريكية جديدة تم تشكيلها في لوس أنجلوس عام 1978. حققت الفرقة نجاحًا تجاريًا في ثمانينيات القرن الماضي من خلال المشاركة في مجموعه كبيرة ممن الأفلام، بالإضافة، الى لو مان جروب وهي شركة أمريكية لفن الأداء تأسست عام 1987، تشتهر Blue Man Group بإنتاجاتها المسرحية ، والتي تضم العديد من أنواع الموسيقى والفنون، سواء الشعبية أو الغامضة. فنانو الأداء، المعروفون باسم "الرجل الأزرق"، لديهم جلدهم باللون الأزرق. إنها صامتة أثناء العروض وتظهر دائمًا في مجموعات من ثلاثة أفراد.

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