موعد سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، مواجهة السوبر المحلي المصري بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، مساء الجمعة المقبل الموافق 5 مايو الجاري.



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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الفضائية.

ويخوض الأهلي مواجهة السبت بعد تحقيقه الأخير للقب كأس مصر رقم 38 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بثنائية مقابل هدف، بينما يلعب

الزمالك اللقاء بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز خلال نسخته الأخيرة عن الموسم 2021 - 2022.

أشواط إضافية ..

ومن المقرر أن يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين خلال اللقاء، حال انتهاء الوقت الأساسي بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح حال استمرار النتيجة ذاتها.

ويرتدي الزمالك زيه الأساسي خلال اللقاء وفقًا للوائح المنظمة.



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