جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 مايو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والأوروبية، سواء بالدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وتقام اليوم مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الـ34، بجانب لقائين في الدوري الإسباني، ومواجهة وحيدة في الدوري التركي.

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وتعرض لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

إيفرتون ضد ليستر سيتي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مايوركا أمام أتلتيك بلباو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD.

جيرونا ضد إشبيلية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

إسطنبول سبور أمام جيرسونسبور، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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