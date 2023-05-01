شهر الحسم.. قمم كروية منتظرة في مايو 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عدد من المواجهات النارية والمرتقبة خلال شهر مايو 2023، والذي سيشهد الجولات الأخيرة من الدوريات الأوروبية والمباريات النهائية لبطولات الكأس.

ويشهد شهر مايو عدد من المواجهات القوية فى مختلف المسابقات، سواء الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، ومرحلة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم أبرز المباريات في شهر مايو 2023 بملاعب العالم:

أرسنال × تشيلسى – الجولة 34 من الدوري الإنجليزي – الثلاثاء 2 مايو

روما × إنتر ميلان – الجولة 34 من الدوري الإيطالي – السبت 6 مايو

ريال مدريد × أوساسونا – نهائي كأس ملك إسبانيا – السبت 6 مايو

نيوكاسل يونايتد × أرسنال - الجولة 35 من الدوري الإنجليزي – الأحد 7 مايو

ريال مدريد × مانشستر سيتى – نصف نهائي دوري أبطال أوروبا – الذهاب 9 مايو والإياب 17 مايو

ميلان × إنتر ميلان – نصف نهائي دوري أبطال أوروبا – الذهاب 10 مايو والإياب 16 مايو

يوفنتوس × إشبيلية – نصف نهائي الدوري الأوروبي – الذهاب الخميس 11 مايو والإياب 18 مايو

الأهلي × الترجي التونسي - نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا - الذهاب الجمعة 12 مايو والإياب الجمعة 19 مايو

بايرن ميونخ × لايبزيج – الجولة 33 من الدوري الألماني – السبت 20 مايو

ريال مدريد × فالنسيا – الجولة 35 من الدوري الإسباني – الأحد 21 مايو

مانشستر يونايتد × تشيلسى – مؤجلة من الجولة 32 بالدوري الإنجليزي – الخميس 25 مايو

ريال مدريد × إشبيلية - الجولة 37 من الدوري الإسباني – الأحد 28 مايو.