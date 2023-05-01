شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص أليو ديانج ومحمد شريف اليوم قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى أليو ديانج ومحمد شريف، لاعبا النادى الأهلى، للفحص الطبي بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للوقوف على حجم الإصابة التى يعانى منها اللاعبان قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى الجمعة المقبل.
واشتكى ديانج من شد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى محمد شريف من كدمة فى الظهر خلال مباراة الرجاء المغربى الأخيرة.
في سياق آخر، يحدد الاختبار الطبي الذى يخضع له ثنائي الأهلي رامي ربيعة ومحمد الضاوى كريستو لتحديد موقفيهما من اللحاق بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة المقبل بالإمارات، بسبب إصابتهما بجزع فى الكتف لربيعة والتواء في الكاحل لكريستو، وهي الإصابات التي حرمتهما من مرافقة بعثة الأهلي إلى المغرب فى رحلته الأخيرة لمواجهة الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إلى أن رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما سيتحدد موقف كريستو من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، ليتحدد موقف الثنائي الأخير من السفر مع بعثة الأهلي إلى الإمارات أو البقاء فى القاهرة.
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