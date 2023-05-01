عودة رباعى المنتخب الأولمبى لتدريبات الزمالك اليوم استعدادا للسوبر

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت أمس باستاد الإسكندرية، فى اطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.

بدأ منتخب مصر الأولمبي المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: علي الجابري، خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمود جهاد، محمد طارق، خط الوسط: عماد ميهوب، عبد الغني محمد، محمد شحاتة، حاتم محمد، خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى سعد.

وجلس على دكة بدلاء منتخب مصر الأولمبي أمام الكونغو كل من، عمر فايد، محمد مغربي، أحمد بهاء، عربي بدر، كريم الدبيس، محمد سيحا، محمد بيسو، علي زعزع، محمد سمير، محمد نديم أحمد سيد عبد النبي، عبد الرحمن إيشو، أحمد قطة، عبد الرحمن عاطف، أحمد فوزي.

وتقام الجمعة المقبل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأوليمبى بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

كما تقام القرعة بنظام وضع منتخبي مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة، وباقي الفرق: النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة ..ويصعد من كل مجموعة الأول والثاني يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.