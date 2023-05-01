كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك فى السوبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة الرجاء المغربى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى وذلك لعدم تكرارها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلى.

وطالب كولر لاعبيه بـ"طي" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الرجاء التى أقيمت وسط جماهير المغرب وشهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وعاد الأهلي إلى القاهرة أمس، الأحد، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأحمر سلبياً مع الرجاء بالمغرب ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

كما تأهل الترجي للدور نصف النهائي بعدما تخطى شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتصر الفريق التونسي في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة التي أقيمت مساء السبت بهدف لكل فريق، ليحسم الفريق التونسي بطاقة العبور.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي أحد يومي 11 و12 مايو الجارى في مواجهة الذهاب بتونس، على أن يستضيف الأهلي نظيره التونسي بالقاهرة أحد يومي 19 و20 مايو في مواجهة الإياب.