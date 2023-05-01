شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد عمرو السولية قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الأهلي جهود عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة المقبل باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى حرمته من مرافقة بعثة الأهلي إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن عمرو السولية تقدم بشكل كبير فى برنامج العلاج الطبيعي الذى خضع له فى القاهرة، بعد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، وتحسنت حالته الطبية بشكل كبير.

وأكد طبيب الأهلي أن عمرو السولية بات قريباً من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بعد العودة من المغرب، وهو ما يؤكد أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك، ولكن يبقى القرار النهائي لسفر اللاعب بيد مارسيل كولر المدير الفني.