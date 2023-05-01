شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن لاعبى المصرى على مكافآت الفوز قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، لاعبي الفريق البورسعيدي، على الحصول على مكافآت الفوز المتأخرة، بعدما استعاد الفريق طريق الانتصارات، بالفوز على الاسماعيلي بهدفين نظيفين فى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان النادي المصري قد رهن الحصول على مكافآت الفوز في المباريات الأخيرة، بتحسن نتائج الفريق وعودته إلى الانتصارات بعد التعادل في الدوري مع البنك الأهلي سلبياً.

ويستعد النادي المصري لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.