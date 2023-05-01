شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز بلحاج وشلبى لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للزمالك ، بقيادة الكولومبى كارلوس أوسوريو، الثنائى المغربى أحمد بلحاج ومصطفى شلبى للاستعانة بهما فى لقاء الفريق المقبل أمام الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر إقامته الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

ولم يشارك أحمد بلحاج فى اللقاء الماضى للفريق أمام سيراميكا لأسباب فنية، بينما غاب مصطفى شلبى بداعى الإصابة بشد فى العضلة الضامة أثناء لقاء الزمالك أمام المقاولون العرب بالدورى، وفضل الجهاز الفنى إراحته وتجهيزه بالشكل المناسب على أمل لحاقه بلقاء السوبر والذى يمثل أهمية كبرى للجهاز الفنى بأكمله .

ويأمل أوسوريو فى تجهيز الثنائى بالشكل الأمثل، خاصة أنهما يشاركان فى مركز الوسط المهاجم والذى يعانى فيه الفريق الأبيض من نقص حاد، وكان يشارك فيه مصطفى شلبى طيلة الفترة الماضية قبل إصابته وبدأ فى التأقلم فيه بشكل كبير قبل الإصابة.