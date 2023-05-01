شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلى قبل السفر للإمارات لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، برنامج الفريق الخاص بالتحضير لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة المقبل بالإمارات، ويناقش المدرب السويسري مع معاونيه خطة التحضير لموقعة السوبر المصري، من حيث البرنامج البدني والأحمال البدنية الخاصة بتجهيز اللاعبين لهذه المباراة المامة باعتبارها بطولة خاصة.

ويعكف مارسيل كولر على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة فى الدوري ودوري أبطال أفريقيا، لاسيما آخر مباراتين خاضهما الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعرف على طريقة لعب المدرب الجديد والذي قاد الزمالك في آخر مباراتين.

ويحدد كولر برنامج تدريبات الفريق في ضوء التدريبات التى يخوضها الأحمر بالقاهرة قبل السفر للأمارات بعد العودة من المغرب والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأحمر سلبياً مع الرجاء ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.