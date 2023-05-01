شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى أولى مباريات بلاى أوف نهائى كأس مصر للطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فى أولى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

ومن المقرر أن تقام أول مباراة فى البلاى أوف اليوم، والثانية غدا الثلاثاء، وتحدد يوم 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث والرابع.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 بعد فوز الزمالك فى المواجهة الأولى.