شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير رامى ربيعة وكريستو مع الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الاختبار الطبي الذى يخضع له ثنائي الأهلي رامي ربيعة ومحمد الضاوى كريستو موقفهما من اللحاق بمباراة السوبر المصري ضد الزمالك الجمعة المقبل بالإمارات، بسبب إصابتهما بجزع في الكتف لربيعة والتواء في الكاحل لكريستو، وهي الإصابات التي حرمتهما من مرافقة بعثة الأهلي إلى المغرب فى رحلته الأخيرة لمواجهة الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إلى أن رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما سيتحدد موقف كريستو من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، ليتحدد موقف الثنائي الأخير من السفر مع بعثة الأهلي إلى الإمارات أو البقاء فى القاهرة.

وعاد الأهلي إلى القاهرة أمس، الأحد، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأحمر سلبياً مع الرجاء بالمغرب ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.