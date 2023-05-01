شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يصحح أخطاء لاعبى الإسماعيلى بعد وداع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة المصري البورسعيدى، والتي خسرها بهدفين دون رد، ليودع كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأصدر النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً عقب وداعه بطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام المصري البورسعيدى قال فيه، "بعدما تم إسقاطه بفعل فاعل ، يتقدم نادى الإسماعيلي بشكوى رسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري البورسعيدي والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين فى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور فى صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي ، حيث أصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة اغمض حكم المباراة عينيه عنها ولم يكلف نفسه عناء مراجعة الفار، كما أصيب اللاعبان المحمدى ومجدى بجروح خطيرة ، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم المهزوزة التى منحت المنافس فرصة للاستمرار فى اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية.

وخسر الإسماعيلي من المصري فى أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية وذلك بسبب حكم المباراة ويطالب الإسماعيلي فى شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة ، خاصة وان الاخطاء التحكيمية كانت جسيمة تسببت فى خروجه غير المستحق من كأس الرابطة التى كان أبرز المرشحين للفوز بها.. ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لأصحابة.

على صعيد مختلف، يترقب الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل مصير مباراته مع بيراميدز بعدما تقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك فى الأسبوع الــ27 إلى يوم 13 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية.

كما تحدد لقاء الإسماعيلى مع بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الــ24 من بطولة الدورى العام يوم 9 مايو، على أن يتم تأجيلها حال تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما سيواجه الدراويش منافسه البنك الأهلى يوم 17 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولى لحساب الأسبوع الــ28 من مسابقة الدورى المحلى.

فيما يلتقى الإسماعيلى فريق حرس الحدود يوم 21 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ29 من مسابقة الدورى المحلى.