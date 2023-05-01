شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: حصدت 15 لقبا مع الأهلى.. ودورى أبطال أفريقيا 2012 الأغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والمقاولون العرب حاليا، عن أغلى الألقاب التي حصل عليها خلال مسيرته التدريبية.

وقال طارق سليمان، في تصريحات لـ"الخليج 365": حصدت 15 لقبا مع الأهلي، 5 ألقاب دوري، 4 ألقاب سوبر مصري، 5 ألقاب أفريقيا ولقب واحد كأس مصر، وشاركنا في كأس العالم للأندية مرتين، كل بطولة كانت لها أهمية خاصة، بالنسبة لي بطولة أفريقيا 2012 كانت الأهم بالنسبة لي، لأنها كانت أول بطولة أفريقيا مع الأهلي.

أضاف طارق سليمان: تعادلنا في القاهرة مع الترجي 1-1 وفوزنا في تونس 2-1، وكذلك الدوري رقم 40 مع الأهلي، لأننا كنا في المركز قبل الأخير بالدوري وقتها وكان لدينا مؤجلات كثيرة وبعد الفوز بها تصدرنا المسابقة وحصدنا اللقب.

بدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد ذلك جاء ترشيحه للعمل مع حسام البدري خلال تجربته مع المريخ السوداني، وكان ترشيحه من خلال محمد رمضان نجم الأهلي السابق، وعماد النحاس مدافع الفريق الأسبق، الذي قام بترشيحه لحسام البدري بعد اعتذار أحمد ناجي عن العمل معه في السودان، وبالفعل انضم لجهاز البدري في المريخ السوداني وحقق معه بطولة الدوري السوداني للمريخ الذي عاد لحصد البطولة بعد عدة أعوام من هيمنة فريق الهلال السوداني على الدوري.

مؤخرا، قاد طارق سليمان تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي في جهاز شوقى غريب، وتم تكليفه بمهمة مؤقتة مع المنتخب الأول في بطولة الأمم الأفريقية، قبل أن يستقر فى الجهاز الفني بالمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، وخلال مسيرته التدريبية توج طارق سليمان بـ15 لقباً مع النادي الأهلي.