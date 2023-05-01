شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الأحوال الجوية يؤخر طائرة بيراميدز عن الإقلاع من جوهانسبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تقلع طائرة بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز من مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا حتى الوقت الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمنع الطائرة عن الإقلاع.

ومن المنتظر أن تقلع الطائرة في العاشرة صباح اليوم، لحين تحسن الأحوال الجوية.

وعادت البعثة بأكملها لمطار جوهانسبرج بعدما كانت استقلت الطائرة من أجل العودة إلى القاهرة، وذلك بعد الخسارة من مارومو جالانتس بهدف دون رد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ليودع بيراميدز البطولة.