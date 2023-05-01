نجم الأهلي السابق: الزمالك لن ينهي الدوري في المركز الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - يري رامي سعيد نجم الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 .

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قال رامي سعيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:

"نتائج الزمالك لا تطمئن ولا أعتقد أنه سيتواجد في المركز الثاني".

واختتم: "فيوتشر سيكون في المركز الثاني بنهاية الدوري وبيراميدز أو الزمالك بالمركز الثالث".

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