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نجم الأهلي السابق: الزمالك لن ينهي الدوري في المركز الثاني

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ياسر رشاد - القاهرة - يري رامي سعيد نجم الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يتواجد في وصافة جدول ترتيب الممتاز بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 .

 

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قال رامي سعيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:

"نتائج الزمالك لا تطمئن ولا أعتقد أنه سيتواجد في المركز الثاني".

 

واختتم: "فيوتشر سيكون في المركز الثاني بنهاية الدوري وبيراميدز أو الزمالك بالمركز الثالث".

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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