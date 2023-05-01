نجم الترجي السابق يكشف عن الثلاثي الأخطر في الأهلي قبل موقعة دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سامي العروسي نجم الترجي التونسي السابق عن أخطر ثلاثة لاعبين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل المواجهه المرتقبة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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قال سامي العروسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علي معلول يمثل

نقطة محورية في أداء الأهلي".

أضاف: "معلول ظهير أيسر عصري ويمارس كرة قدم حديثة ويؤثر بشكل كبير هجوميا" .

واختتم: "الثنائي عبد المنعم وكهربا ضمن الأفضل في الأهلي وأتوقع تألق الثنائي ضد الترجي".

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