سيد عيسي يعود لمنصب مدير الكرة بالسكة الحديد.. ويكافئ اللاعبين بزي جديد

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور محمد حسين رئيس نادي السكة الحديد الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي للنادي، في حفل كبير، بعد عودته مرة أخري لمنصبه.

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وكان الدكتور سيد عيسي وافق على طلب مجلس الإدارة على العودة مرة أخري لمنصب المدير الرياضي للنادي، بعد ضغوطات كبيرة في الفترة الماضية.

وكان سيد عيسي اعتذر خلال الفترة الماضية على التواجد في منصب المدير الرياضي للسكة الحديد، ولكن تراجع عن قراره بعد تمسك إدارة

النادي في تواجده في منصبه. وقام سيد عيسي بتقديم زي جديد للفريق خلال الفترة المقبلة، لاستكمال بطولة الدوري، لتكون مكافأة للاعبين بعد عودته مرة أخري.

ويستعد السكة الحديد لمواجهة النصر، الجمعة المقبلة، في بطولة الدوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة، بعد انتهاء فترة التوقف.

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