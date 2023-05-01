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خالد جاد الله: ركلة جزاء أطهر الطاهر نقطة تحول في مشوار الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي .

 

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وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ركلة الجزاء التي اهدرها "أطهر الطاهر" لاعب فريق

الهلال السوداني في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي نقطة تحول في مشوار الأهلي".

وتابع:" دفاع الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الرجاء المغربي و"كولـر" نجح مع الأهلي بنسبة تفوق الـ"90" %" .

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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