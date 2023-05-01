خالد جاد الله: ركلة جزاء أطهر الطاهر نقطة تحول في مشوار الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي .
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الهلال السوداني في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي نقطة تحول في مشوار الأهلي".
وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ركلة الجزاء التي اهدرها "أطهر الطاهر" لاعب فريق
وتابع:" دفاع الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الرجاء المغربي و"كولـر" نجح مع الأهلي بنسبة تفوق الـ"90" %" .
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