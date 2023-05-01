نجم الترجي السابق: الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يري سامي العروسي نجم الترجي التونسي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

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قال سامي العروسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي فريق كبير والمواجهة ضد الترجي ستكون كبيرة للغاية".

أضاف: "يبقى الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، ولكن الترجي لديه خبرات

مميزة يمكن أن تقوده إلى النهائي".

وواصل: "الترجي يعاني من غيابات كثيرة مثل حمدو الهوني وبن عياد وضغط مباريات كبير في الكأس والدوري كل تلك العوامل ستكون مؤثرة".

واختتم:"الترجي يلعب بدون أجنحة هجومية وهذا اضطر المدرب إلى تغيير الخطة".

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