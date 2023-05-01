شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد أحمد عيد وعماد ميهوب أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات ثنائى الفريق عماد ميهوب وأحمد عيد في مباراة الداخلية المقرر لها غدا الثلاثاء 2 مايو المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وينضم عماد ميهوب وأحمد عيد إلى صفوف الفريق البترولى بعد عودتهما من معسكر المنتخب الأوليمبي الذى انطلق الخميس الماضى واستمر لمدة أربعة أيام، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنةـ والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كما يفتقد الجهاز الفني لإنبى جهود أحمد أمين "أوفا" مهاجم الفريق في مباراة الداخلية القادمة؛ بسبب الإيقاف لتعرض اللاعب للطرد في مباراة أسوان، حيث يبحث تامر مصطفى المدير الفني عن البدائل المناسبة لتعويض غياب اللاعب، خصوصا أنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها.

وفي سياق مختلف خسر فريق إنبى فرصة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية.

وسجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحرز الفريق الاتحاد السكندرى كل من صبرى رحيل في الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد قفا للفريق البترولى الفارق بالهدف الثانى في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة الاتحاد السكندرى عن طريق أحمد عادل ميسى وعمار حمدى ومابولولو، بينما هجمات فريق إنبى عن كريم الطيب وأحمد أوفا والتونسى رفيق كابو.