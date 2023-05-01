شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الشرقية وديا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، اليوم الإثنين، مباراة ودية أمام فريق الشرقية، ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي للقاء بيراميدز والمقرر له يوم 9 مايو المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن حمزة الجمل، المدير الفني، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة في أعقاب مواجهة المصري البورسعيدي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.