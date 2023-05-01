شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى التونسى: الكاف لم يخطرنا بأى عقوبات قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أمين اللطيفي، المدرب العام للترجي التونسي، إن المواجهة المنتظرة بين الترجي والأهلي صعب التكهن به، متمنيا أن تكون المواجهة بينهما مباراة مشرفة للقارة.

وأضاف مدرب الترجي، في تصريحات لقناة أون تايم سبوت: "الترجي فريق كبير وقادر على تعويض أي غيابات أمام الأهلي".

وتابع: إن الكاف لم يخطرنا حتى الآن بأى نوع من العقوبات قبل مواجهة الأهلي.

واستطرد: "الجمهور هو من يمنح مباريات كرة القدم المتعة، وأتمنى ألا تكون هناك عقوبات من كاف علينا وأن يحضر الجمهور أمام الأهلي؛ لأنه قوة فريق الترجي الأولى".

واختتم اللطيفي تصريحاته قائلا: "علي معلول من أفضل الظهراء في أفريقيا ويقدم مستوى مميزا مع الأهلي لعدة سنوات ومع منتخب تونس أيضا، وهو لاعب محبوب ويشرف الكرة التونسية في مصر".