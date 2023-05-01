شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شيحة: حمزة الجمل مستمر مع الإسماعيلى والهزيمة تحذير للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شيحة، نائب رئيس نادى الإسماعيلى، أن حمزة الجمل مستمر مع الإسماعيلى لنهاية الموسم ولا نية لأى قرار تجاهه ويسير بشكل جيد مع الدراويش.

وقال محمد شيحة، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الإسماعيلى حاليا فى الإنعاش والعبرة فى نهاية الموسم، ومش عارف ليه الهجوم ده علينا دى أول هزيمة من 3 أشهر، والحمد لله إنها جت فى كأس الرابطة علشان اللاعبين تفوق وتعود للطريق الصحيح".

وأضاف نائب رئيس الإسماعيلى: "حمزة الجمل مستمر مع الإسماعيلى ويقود بدور جيد مع الفريق ولا نية لتغييره، وأتمنى استمراره فى الموسم المقبل أيضا".

وكان النادى الإسماعيلى قد أصدر بيانا رسميا عقب وداعه بطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام المصري البورسعيدى قال فيه: "يتقدم نادى الإسماعيلي بشكوى رسمية، مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة، ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصرى البورسعيدي، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين فى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور فى صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي.

وأصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة.. ولم يكلف حكم المباراة نفسه عناء مراجعة الفار، كما أصيب اللاعبان المحمدى ومجدى بجروح خطيرة، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم التى منحت المنافس فرصة للاستمرار فى اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية.. وخسر الإسماعيلي من المصري فى أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية، وذلك بسبب حكم المباراة.

ويطالب الإسماعيلي فى شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة، خاصة أن الأخطاء التحكيمية كانت جسيمة تسببت فى خروجه غير المستحق من كأس الرابطة، التى كان أبرز المرشحين للفوز بها، ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لأصحابه".