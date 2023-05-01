شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: كنت أثق فى الفوز بكأس الطائرة وحققنا 8 بطولات بالصالات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، عن سعادته بعد الفوز بكأس مصر لكرة الطائرة على حساب الأهلى بنتيجة 3/ 2 فى المباراة الفاصلة بينهما.

وقال أحمد مرتضى منصور، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أبارك للجماهير واللاعبين ومجلس إدارة نادى الزمالك على كأس مصر لكرة الطائرة".

وأضاف أحمد مرتضى: "الفوز والهزيمة تحسب للجهاز الفنى واللاعبين مش أحمد مرتضى فى الهزيمة فقط والفوز لا، أنا دورى أن احقق مطالب الجهاز الفنى فقط وليس فني ودورى توفير كل المتطلبات".

وتابع المشرف على كرة الصالات: "كنت واثقا فى تحقيق الفوز لأن اللاعبين رجالة وعارف إنهم هيحققوا الكأس زى ما حققوا الدورى، وسلمت على لاعبى الأهلى لأن الرياضة هى كدة مرة أنت كسبان ومرة خسران".

واختتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلا: "لأول مرة الزمالك يحقق 8 بطولات فى ألعاب الصالات فى موسم واحد، لم يتحقق هذا الرقم من قبل".