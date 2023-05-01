شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يدرس إعادة رضا السيد لحراسة مرمى إنبى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إعادة رضا السيد لحراسة مرمى الفريق البترولى في مباراة الداخلية القادمة، بعدما شارك عبد العزيز البلعوطى في اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندرى بكأس الرابطة.

ويستعد فريق إنبى لمواجهة نظيره الداخلية في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

في سياق مختلف، خسر فريق إنبى فرصة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية.

وسجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحرز لفريق الاتحاد السكندرى كل من: صبرى رحيل في الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد أوفا للفريق البترولى الفارق بالهدف الثانى في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة الاتحاد السكندرى عن طريق أحمد عادل ميسى وعمار حمدى ومابولولو، بينما هجمات فريق إنبى عن كريم الطيب وأحمد أوفا والتونسى رفيق كابو.