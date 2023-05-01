فاروق جعفر: أرفض إنسحاب الزمالك من السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، قام بمجازفة في تشكيلة الفريق في المواجهة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، لكن الأمور ستختلف أمام الأهلي بكل تأكيد.

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وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "أوسوريو سيغير تشكيلة الزمالك بكل تأكيد أمام الأهلي، خصوصًا أن هناك اختلاف كبير بالتأكيد بين تلك المباراة ومواجهة السوبر المصري، وسيف جعفر قدم أفضل مبارياته أمام سيراميكا والذي كان أخطر في الشوط الأول، ومن الصعب أن يلعب بطريقة 4-1-4-1 أمام الأهلي".

وأضاف: "مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا لها حسابات خاصة ومختلفة تماما والجهاز المعاون لابد أن يتحدث مع أوسوريو، عن المنافس القادم في السوبر، الذي يمتلك عناصر مميزة وتاريخ وشعبية".

وأكمل: "في الموسم الماضي كانت الظروف متغيرة تماما، وكان هناك تحديات للاعبين لهم للفوز بالبطولات، لكن الوضع تغير في الموسم الحالي وحدثت عدة أزمات فنية".

وأكد: "الزمالك سيخوض لقاء السوبر بكل تأكيد بعيدًا عن الأزمات المثارة حاليا، وحال فوز الفريق بالسوبر سيستعيد الثقة وستكون بمثابة تصحيح المسار للاعبين، وأرفض فكرة انسحاب الزمالك من لقاء السوبر تماما".

وتابع: "الأهلي قدم مستوى جيد أمام الرجاء المغربي، ولعب بتنظيم دفاعي، وظهر

هناك وعي كبير في ظل الخبرات الموجودة لدى اللاعبين، وهناك عناصر لديها شخصية كبيرة في الملعب، وكل اللاعبين قدموا مستوى جيد بما فيهم كهربا وعلي معلول، والأهلي كان يلعب وهدفه عدم الخسارة".

وزاد: "اتوقع تأهل الاهلي وصن داونز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا استطيع توقع الفائز باللقب، ولابد ان يحقق الأهلي فوزًا بعدد وافر من الأهداف في ملعبه قبل لقاء الإياب".

وحول موقف نجله سيف جعفر، قال: "سيبقى في صفوف الزمالك وهو أحد ابناء النادي، ولابد أن يتم تقديره بالشكل المطلوب، والزمالك يعيش في أزمات عديدة مؤخرًا، ويجب إعطاء سيف الثقة والراحة النفسية وتوظيفه بشكل جيد في الملعب، من أجل الحفاظ على تركيزه في الملعب، ولا أعرف حتى الآن هل قام النادي بتقديم عرضًا للتجديد أم لا، وأنا دائم النصح له".

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