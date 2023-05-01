مدرب فيوتشر يعلق على التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد عبد الكريم المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر على تأهل فريقه إلى دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بهدف نظيف على حساب حرس الحدود .

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قال محمد عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة

المحور: "فيوتشر يعاني حالة من الإجهاد بسبب توالي المباريات".

وأضاف: "نتعلم من أخطائنا ونستهدف تحقيق اكبر قدر من النجاح".

واختتم: "لعبنا بشكل جيد أمام حرس الحدود وحضرنا للقاء جيدا ونجحنا في تحقيق الهدف".

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