نجم الأهلي السابق معلقا على خروج بيراميدز من الكونفدرالية : يحتاج لمدير فني مسيطر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق أن بيراميدز يحتاج لمدير فني يستطيع التحكم في اللاعبين وهو السبب الذي أدي إلى توديع الفريق لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الحالية 2022-2023.
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قال ماهر همام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"بيراميدز يحتاج لمدير فني يستطيع التحكم في اللاعبين".
أضاف: "بيراميدز يفتقد الجماهيرية وتجربة فيوتشر بدأت بشكل أفضل".
واختتم: "فيوتشر عكس بيراميدز منظومة مستقرة ويسير بشكل جيد للغاية".
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