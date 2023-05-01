نجم الأهلي السابق معلقا على خروج بيراميدز من الكونفدرالية : يحتاج لمدير فني مسيطر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق أن بيراميدز يحتاج لمدير فني يستطيع التحكم في اللاعبين وهو السبب الذي أدي إلى توديع الفريق لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الحالية 2022-2023.

إقرأ أيضًا..بيراميدز يودع الكونفدرالية بعد الخسارة أمام مارومو جالانتس

قال ماهر همام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:

"بيراميدز يحتاج لمدير فني يستطيع التحكم في اللاعبين".

أضاف: "بيراميدز يفتقد الجماهيرية وتجربة فيوتشر بدأت بشكل أفضل".

واختتم: "فيوتشر عكس بيراميدز منظومة مستقرة ويسير بشكل جيد للغاية".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..