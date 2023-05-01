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نجم الأهلي السابق معلقا على خروج بيراميدز من الكونفدرالية : يحتاج لمدير فني مسيطر

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق أن بيراميدز يحتاج لمدير فني يستطيع التحكم في اللاعبين وهو السبب الذي أدي إلى توديع الفريق لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الحالية 2022-2023.

 

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قال ماهر همام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:

"بيراميدز يحتاج لمدير فني يستطيع التحكم في اللاعبين".

 

أضاف: "بيراميدز يفتقد الجماهيرية وتجربة فيوتشر بدأت بشكل أفضل".

 

واختتم: "فيوتشر عكس بيراميدز منظومة مستقرة ويسير بشكل جيد للغاية".

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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