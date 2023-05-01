رضا هيكل: تجاوزنا كل الصعوبات في طريقنا نحو التتويج بالثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر رضا هيكل نجم فريق الزمالك للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر للعام الثالث على التوالي، بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

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وقال رضا هيكل في تصريحات عبر فضائية " اون تايم سبورتس " : " اشكر جماهير الزمالك الذي يستحق ماهو أكثر من ذلك، وكذلك اشكر منافسنا الاهلي وهو فريق محترم ويضم لاعبين مميزين للغاية ".

وتابع: " الأهلي فاز علينا 5 مرات في بداية الموسم لكننا عدنا ونجحنا في

التتويج بلقبي الدوري والكأس ".

وأضاف: " مررنا بصعوبات كبيرة للغاية لكننا نجحنا في تجاوزها في طريقنا للفوز باللقب ".

وأتم: " مباريات الأهلي والزمالك نهائي منفصل، لعبنا 15 مباراة خلال أيام قليلة وكان هناك حمل بدني كبير على اللاعبين واتمنى أن يعود هذا الأمر بالفائدة على منتخب مصر ".

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