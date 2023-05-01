مدرب طائرة الزمالك يهدى بطولة كأس مصر  لجماهير القلعة البيضاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب أحمد عاشور المدير الفنى لفريق الزمالك للكرة الطائرة عن سعادته البالغة بالفوز ببطولة الكأس وتحقيق الثنائية للموسم الثاني علي التوالي لهذا الموسم مهديا هذا اللقب لمجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وكل جماهير الفريق العظيمة.

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وقال أحمد عاشور ان الفريق قدم مباراة كبيرة وكان اللاعبون جميعا رجال داخل الملعب ونفذوا الخطة وكل التعليمات بدقة فاستحقوا التتويج باللقب.



قدم احمد عاشور الشكر لمجلس الادارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على الدعم الكبير الذى قدمه لقطاع الكرة الطائرة لتحقيق هذا الانجاز ووجه الشكر للمشرف على العاب الصالات احمد مرتضى منصور على المجهود الكبير الذى بذله لتحقيق هذا الدعم للحصول البطولات.

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